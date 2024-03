Starkes Lebenszeichen: Vier zusätzliche Weltcup-Startplätze für das ÖSV-Skiteam

Es ist in der jüngeren Vergangenheit viel Häme über den Österreichischen Skiverband ausgeschüttet worden. Der Erzrivale Schweiz hat dem ÖSV den Rang als Skination Nummer 1 abgelaufen, die heimischen Talente fahren der Musik allzu oft hinterher, wie zwei mickrige Medaillen bei der Junioren-Heim-WM 2023 in St.Anton zeigen.

So sicherte sich Manuel Traninger den Sieg in der Europacup-Gesamtwertung. Der steirische Speed-Spezialist ist mit 25 Jahren zwar nicht mehr der Jüngste, der Erfolg im Europacup könnte ihm aber zum Durchbruch im Weltcup verhelfen. Denn Traninger hat in der kommenden Weltcup-Saison als Gesamtsieger in jeder Disziplin einen fixen Startplatz.

"Ich möchte im Weltcup Fuß fassen und regelmäßig in die Top-30 fahren", sagt der Steirer, der noch keinen Weltcuppunkt vorweisen kann.