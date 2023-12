ÖSV-Star Hütter holt sich beim Speed-Auftakt ersten Podestplatz

Nach den Absagen in Zermatt wurde die Speed-Saison der Ski-Frauen verspätet am Feiertag mit dem Super-G in St. Moritz eröffnet. In den vergangenen Tagen hatte sich die Strecke in perfektem Sonnenschein präsentiert, am Freitag schlich sich der Nebel in den Hang.

Am besten mit den Wetterbedingungen und dem von Christoph Alster aus dem ÖSV-Trainerteam anspruchsvoll gesteckten Lauf kam Sofia Goggia zurecht. Die Italienerin, die hier im Vorjahr eindrucksvoll mit frisch gebrochener Hand die Abfahrt gewann, zeigte auch heuer wieder am meisten Risikobereitschaft.