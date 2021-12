Sofia Goggia holt sich das Triple von Lake Louise

Eins, zwei, drei: Sofia Goggia ist die Frau der Stunde in den Speed-Disziplinen. Nach den beiden Abfahrten im kanadischen Lake Louise schnappte sich die 29-jährige Italienerin am Sonntag auch noch den Super-G. Damit stellte sie ihr Konto auf 14 Weltcupsiege (zehn Abfahrten, vier Super-Gs) – und fuhr einmal mehr in den Spuren von Lindsey Vonn.

Die Amerikanerin war die Letzte, die dieses Schauspiel in Lake Louise geschafft hat (2015), dazu auch 2013 und 2012, 1997 trug sich auch die Deutsche Katja Seizinger in die Annalen ein. Passenderweise hatte Vonn dem italienischen Team im Trainingscamp in Copper Mountain auch noch einen Besuch abgestattet. „Heute ist ein unglaublicher Tag“, sagte Goggia, „dieser Sieg war der schönste von allen drei Erfolgen hier.“