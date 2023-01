Sofia Goggia, die Pechmarie mit dem großen Kämpferherzen

Auch ihre Nachfolgerin steht Lindsey Vonn in Sachen Kühnheit um nichts nach. Sofia Goggia, die Olympiasiegerin von Pyeongchang, kehrt am Freitag in Cortina d’Ampezzo aus einer kurzen Pause zurück. Im zweiten Training am Donnerstag raste die 30-jährige Italienerin schon wieder zur nächsten Bestzeit, nachdem sie zuletzt in St. Anton nach einem neuerlichen schweren Crash auf den zweiten Super-G am Sonntag verzichtet hatte. Immerhin: Sofia Goggia erlitt keine weitere Blessur.

Die Schrauben und Platten in der linken Hand von einem harten Torkontakt im Super-G von St. Moritz im vergangenen Dezember sind ja auch genug. Knochenbrüche und Kreuzbandrisse sind auch bei der besten Abfahrerin der Gegenwart steter Begleiter. „Im Rennen lasse ich meinen Instinkt los“, sagt Sofia Goggia, die – so wie einst Lindsey Vonn – genau spürt, wo sie der Konkurrenz noch ein paar Zehntelsekunden abnehmen kann. „So etwas kann man nicht planen, das hat man einfach. Und wenn man es braucht, ist es da.“