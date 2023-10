Nach Sölden: Ski Austria kontert dem FIS-Präsidenten mit Zahlen

Der RTL von Sölden wird vorerst nicht nachgeholt

Ski Austria setzt sich diesen hohen Qualitätsanspruch. Genau aus diesem Grund nimmt der Österreichische Skiverband auch davon Abstand, den abgesagten Herren-Riesentorlauf auf eigenem Boden nachzutragen. Hochgurgl im Ötztal, wo am 18.November erstmals ein Slalom durchgeführt wird, wäre zwar als Ersatzort parat gestanden, doch der ÖSV winkte ab. „Es macht mehr Sinn, wenn sie sich dort auf den Slalom konzentrieren“, sagt Scherer.

➤ Mehr lesen: Sölden beklagt Skibashing

Der Riesentorlauf von Sölden soll nun im Laufe des Winters an einer anderen Destination nachgeholt werden. Das Weltcupfinale im März in Saalbach-Hinterglemm ist keine Option. Genauso wenig hält ÖSV-General Christian Scherer davon, die Saison in die Länge und bis in den April hinein zu ziehen. „Aus kommerzieller Sicht Skirennen im April zu veranstalten, ist keine Alternative. Um diese Zeit sind Weltcuprennen nicht wirklich förderlich für den Skisport.“