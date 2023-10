Marco Schwarz hat seine Hochform aus dem vergangenen Winter über den Sommer konserviert. Beim Riesentorlauf in Sölden liegt der 28-jährige Kärntner nach dem ersten Durchgang in Führung und macht Jagd auf seinen zweiten Weltcupsieg in dieser Disziplin. Aktuell ist der erste Durchgang nach Nummer 47 unterbrochen.