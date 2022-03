So gut wie Anna Veith: Die nächste Ski-Hoffnung aus dem Ländle

Die Junioren-Weltmeisterschaft ist seit jeher eine perfekte Bühne für die Skistars von morgen. Wer bei diesen Titelkämpfen Medaillen abräumt, der macht später dann meist auch im Weltcup von sich reden. Es sei nur an Marcel Odermatt oder Henrik Kristoffersen erinnert, die beide jeweils sechs Goldmedaille gewonnen hatten.

Magdalena Egger hält inzwischen auch schon bei vier Titeln auf Junioren-Ebene. Die 21-jährige Allrounderin aus Lech wurde am Donnerstag in Panorama Junioren-Weltmeisterin in der Abfahrt und setzte damit ihren Erfolgslauf fort. 2020 hatte die 21-Jährige Gold in Abfahrt, Super-G und Super-Kombination geholt.