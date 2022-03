Neo-ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl: "Es braucht bald Entscheidungen"

Offiziell tritt Herbert Mandl sein Amt als Sportlicher Leiter erst mit 1. Mai an, aber der Niederösterreicher hat schon längst die Arbeit aufgenommen. Die Speed-Rennen in Kvitfjell, wo am Freitag eine Abfahrt auf dem Programm steht (11.30 Uhr/live ORF1) verfolgt er als TV-Zuseher, „beim Weltcup-Finale in Méribel bin ich dann dabei“.

KURIER: Welche sind Ihre ersten Schritte?

Herbert Mandl: Die Teams und die Trainer müssen im Mai stehen, es braucht deshalb jetzt schon bald Entscheidungen. So fair muss man gegenüber den Beteiligten sein. Bei der Saison-Analyse bin ich schon dabei.

Wie ist denn Ihr Eindruck?

Es funktioniert ja vieles gut, trotzdem muss man an einigen Schrauben drehen und schauen, dass man die Leute dort einsetzt, wo sie am effektivsten und wertvollsten sind.