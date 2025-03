Olympiasieger Hämmerle: "Ich bin schon zu oft im Wald gelegen"

Der Vorarlberger ist schon glücklich, dass die letzten Tage vor seinem Einsatz bei der WM in St. Moritz ohne gröbere Komplikationen verlaufen sind. Wer all das mitgemacht hat, was in den letzten zweieinhalb Jahren über Alessandro Hämmerle hereingebrochen ist, der traut dem Frieden nicht.

„Wenn ich auf dem Brett stehe und fahre, dann funktioniert das eigentlich eh super. Aber mir hat’s halt leider immer wieder einen richtigen Hund reingehaut.“