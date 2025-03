"Will stolz auf mich sein": Anna Gasser startet in ihre wohl letzte WM

Anna Gasser hat in den vergangenen zehn Jahren so gut wie alles erreicht, was es im Freestyle-Snowboarden zu erreichen gibt. Zweimal Olympiagold, fünfmal Gold bei den X-Games, zwei Weltmeistertitel und zwei große und vier kleine Kristallkugeln obendrein.

Doch Anna Gasser ist des Snowboardens noch lange nicht müde. Vor allem, weil sie immer noch Dinge weiß, die es zu verbessern gäbe.