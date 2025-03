Innerhalb der 13 Wettkampftage stehen insgesamt 30 Medaillenentscheidungen an. Im Freeski werden die Disziplinen Aerials, (Dual) Moguls, Skicross, Slopestyle, Big Air und Halfpipe ausgetragen. Die Snowboard-Bewerbe gliedern sich in Alpin (Parallel-Slalom und -Riesenslalom) sowie Freestyle (Boardercross, Halfpipe, Big Air und Slopestyle). Zudem gibt es Mixed-Team-Wettbewerbe in Skicross, Aerials, Parallel-Slalom und Boardercross.