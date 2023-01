Snowboard: Ulbing und Auner wurden in Bansko Zweite

Österreichs Alpin-Snowboarderinnen und -Snowboarder sind in diesem Winter weiter gut in Fahrt. In Bansko durften sich am Sonntag Daniela Ulbing und Arvid Auner jeweils über einen zweiten Platz im Slalom freuen. Ulbing musste sich im Finale der Schweizerin Julie Zogg geschlagen geben, die schon am Vortag gewonnen hatte. Auner fand in Gastein-Sieger Maurizio Bormolini aus Italien seinen Meister.

Für Claudia Riegler war im Viertelfinale Endstation, Sabine Schöffmann blieb schon im Achtelfinale gegen die Deutsche Ramona Hofmeister auf der Strecke. Bei den Männern zog Fabian Obmann im Viertelfinale den Kürzeren, im Achtelfinale verabschiedeten sich Benjamin Karl und Alexander Payer aus dem Bewerb.