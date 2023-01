Super-G in Cortina: Nur Mowinckel war schneller als Hütter

Dritter Erfolg für Mowinckel

Nur eine war schneller: Ragnhild Mowinckel ließ sich vom Erfolgslauf der norwegischen Männer anstecken und feierte mit drei Zehntelsekunden Vorsprung auf Hütter den dritten Weltcupsieg ihrer Karriere. Die 30-Jährige knüpfte damit an den zweiten Rang ihrer Teamkollegin Kajsa Vickhoff Lie in der Abfahrt am Samstag an. Den dritten Rang sicherte sich die italienische Lokalmatadorin Marta Bassino (+0,47).

„Ich habe zuletzt immer zu viel gewollt. Heute hatte ich das Gefühl, ich brauche alles nur laufen lassen“, sagte Ragnhild Mowinckel, „das war ein Superspaß.“