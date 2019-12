Slalom-Spezialist Michael Matt versucht sich im Riesentorlauf

Nach den enttäuschenden Leistungen in den bisherigen zwei Riesentorläufen in Sölden und in Beaver Creek reagierte ÖSV-Herrencheftrainer Andreas Puelacher. In Val d’Isère bekommt nun am Sonntag Michael Matt die Chance. Der Slalom-Spezialist hatte in der Vorbereitung bereits das Riesentorlauf-Training intensiviert, allerdings von einem Start beim Saisonauftakt in Sölden noch abgesehen.