Slalom in Wengen: ÖSV-Star Feller jagt Halbzeitleader Kristoffersen

Henrik Kristoffersen nützte die Startnummer 1 und die besten Pistenbedingungen perfekt aus und markierte eine Zeit, die keiner mehr erreichen sollte. Dem 27-Jährigen liegt bekanntermaßen der Lauberhornslalom, bereits 2016 und 2017 hatte der Norweger den Klassiker gewonnen.

Feller mit Luft nach oben

Manuel Feller kam dem Halbzeit-Leader noch am nächsten. Der 29-Jährige bestätigte seine starke Leistung beim Slalom vor einer Woche in Adelboden (Rang 2) und befindet sich mit elf Hundertstelsekunden Rückstand in Lauerstellung. "Ich war noch nicht ganz am Limit", meinte der Tiroler nach seinem Lauf im ORF-Interview.