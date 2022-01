Verletzungspech: ÖSV-Saisonsieger verpasst die Olympischen Spiele

Für Christian Hirschbühl ist das Thema Olympia erledigt. Der Vorarlberger hat sich am Sonntag bei seinem Sturz im zweiten Durchgang im Slalom von Wengen den rechten Knöchel gebrochen. Das ergab eine Untersuchung gleich nach dem Rennen. In Innsbruck soll am Montag die Verletzung noch genauer unter die Lupe genommen werden, hieß es beim ÖSV.

Hirschbühl hatte im November das Parallel-Rennen in Zürs gewonnen.