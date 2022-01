Slalom-Ass Katharina Gallhuber kommt wieder in Olympia-Form

So finster es zunächst aussah, so erfreulich war dann doch das Ergebnis des Frauen-Slaloms in Zagreb. Hinter dem überragenden slowakisch-amerikanischen Duo Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin feierte Katharina Liensberger ihren nächsten Podestplatz, und mit Katharina Gallhuber zeigte auch eine auf, deren letzte Jahre vor allem steinig waren.