Wärme, Nebel und brüchige Piste: Herren-Slalom in Zagreb abgesagt

Der dritte Männer-Slalom der laufenden Weltcup-Saison stand unter keinem guten Stern, die Wetterprognosen für das Rennen am Mittwochnachmittag waren bescheiden. Hinzu kamen die weiter hohen Temperaturen am Sljeme, in Zagreb wurden mehr als 16 Grad gemessen, und selbst auf dem 1.033 Meter hohen Hausberg waren es noch knapp zweistellige Werte.

Kurz vor dem für 15.30 Uhr geplanten Start fiel dann auch noch der Nebel ein. Die Jury legte daraufhin eine Extrabesichtigung der Strecke ein, verschob den Start auf 15.45 Uhr - und sagte schließlich das Rennen ab.

"Bei einigen Toren ist die Piste zu weich", erklärte ORF-Experte Thomas Sykora, "es ist bedeutend schlechter als noch am Dienstag bei den Damen. Das eingebrachte Salz hat nicht gezogen. Und je öfter man Salz in die Piste streut, desto schlechter wird der Schnee - er bindet nicht mehr."

Zur Diskussion stehen aktuell drei Szenarien: entweder ein weiterer Anlauf im Laufe des Tages, die eintreffende Kaltfront könnte den Organisatoren helfen - oder ein neuerlicher Anlauf am Donnerstag. Das würde allerdings einen stressigen Tag bedeuten, soll doch ebenfalls noch am Donnerstag ein Charterflug den Tross ins Berner Oberland bringen, wo in Adelboden am Wochenende die nächsten Bewerbe auf dem Plan stehen.

Option drei ist die komplette Absage des Rennens.