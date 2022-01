Vlhova gewinnt den Slalom in Zagreb, ÖSV-Ass Liensberger Dritte

Immerhin haben die Kroaten es im Gegensatz zu ihren slowenischen Kollegen in Maribor geschafft, dass überhaupt eine rennfertige Unterlage erzeugt werden konnte, der Höhenlage sei Dank. Und somit konnte die mittlerweile schon traditionelle Snow Queen Trophy auch an diesem Dienstag wieder ausgefahren werden. Wie meist am Sljeme freilich auf gesalzener und gewässerter Piste, bei böigem Wind – und acht Grad plus.

Den Sieg holte sich wenig überraschend die Slowakin Petra Vlhova, die zuvor schon drei der bislang vier Slaloms in diesem Winter gewonnen hatte, nur in Killington musste sie Mikaela Shiffrin den Vortritt lassen. Und wie: Eine halbe Sekunde legte sie zwischen sich und ihre Rivalin.