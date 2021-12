Von Shiffrin bis Liensberger: Wie Corona den Skizirkus beutelt

Nun hoffen die Veranstalter, dass zumindest Katharina Liensberger starten kann - und sie kann. Die Vorarlbergerin hatte coronabedingt auf einen Start in Courchevel verzichten und somit zwei Riesenslaloms auslassen müssen. Am Dienstag findet in Osttirol der Riesentorlauf statt (10.00/13.00 Uhr/live ORF 1), vor zwei Jahren war die 24-jährige Vorarlbergerin Dritte geworden. Das wäre aus ÖSV-Sicht diese Saison schon ein Erfolg, denn keine Österreicherin schaffte es in dieser Saison in Slalom oder Riesentorlauf auf das Siegespodest.