Hiobsbotschaft vor Lienz-Rennen: US-Skistar Shiffrin hat Corona

Die kommenden beiden Weltcup-Rennen der Frauen in Lienz werden ohne Ski-Superstar Mikaela Shiffrin über die Bühne gehen. Das teilte die 26-jährige US-Amerikanerin am Montag mit. Shiffrin lieferte einen positiven Corona-Test ab und muss daher auf den Riesentorlauf und Slalom am Dienstag und Mittwoch verzichten. "Ich folge dem Protokoll und isoliere mich, und verpasse Lienz", so Shiffrin auf Social Media.