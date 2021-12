Höhenflüge bei der Abfahrt in Bormio: Erinnerung an ÖSV-Glanztaten

Die Pista Stelvio in Bormio. Wenn dort am Dienstag (11.30 Uhr) der erste Abfahrer im Starthaus steht, werden Erinnerungen an rot-weiß-rote Glanztaten wach.

Oftmals gab es nicht nur einfache Siege, sondern tummelten sich gleich mehrere Österreicher auf den drei besten Plätzen. Unvergessen die Ausgabe vom Dezember 1998, als der Sechste nur sechstbester Österreicher war. Hannes Trinkl musste dabei Sieger Hermann Maier, Fritz Strobl, Stephan Eberharter, Hans Knauß und Werner Franz die Vorfahrt lassen. Schon ein Jahr zuvor hatte der überragende Hermann Maier einen Vierfachsieg auf der Stelvio angeführt. Und bei der bisher letzten Ausgabe im Vorjahr siegte Matthias Mayer vor Vincent Kriechmayr.