Skistar Mikaela Shiffrin legt eine Wettkampfpause ein

Mikaela Shiffrin macht sich rar in diesem Winter. Die US-Amerikanerin, die in der Vergangenheit selten einmal ein Rennen ausgelassen hat und nicht von ungefähr bereits in allen Disziplinen Weltcupsiege eingefahren hat, wird auch am kommenden Wochenende bei den beiden Super-G-Rennen in St.Moritz nicht am Start stehen. Der Superstar hatte bereits das Parallelrennen in Zürs ausgelassen.