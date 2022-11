Skisprung-Weltmeisterin will nicht mehr für Österreich starten

Wenn Sophie Sorschag in Zukunft oben am Zitterbalken sitzt, dann wird sie das nicht mehr als ÖSV-Skispringerin tun. Die 23-jährige Kärntnerin hat dem österreichischen Skiverband den Rücken gekehrt und will in Zukunft für eine andere Nation an den Start gehen.

Bereits im Sommer hatte die Team-Weltmeisterin von 2021 bei der ÖSV-Präsidentenkonferenz einen Antrag auf Nationenwechsel eingebracht, der auch einstimmig abgesegnet wurde.