Schlechte Nachrichten für ÖSV-Adler: Olympiasieger fällt lange aus

Skispringer Daniel Huber wird nach der am Montag in der Privatklinik Hochrum in Tirol von Christian Hoser durchgeführten Knieoperation zumindest bis nach der Vierschanzentournee Anfang Februar ausfallen. Darüber hinaus und damit auch eine eventuelle Teilnahme an den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im Februar in Planica hänge vom Reha-Verlauf in den kommenden Wochen und Monaten ab, teilte der ÖSV mit. Huber hatte sich eine Knorpelabsplitterung im rechten Knie zugezogen.