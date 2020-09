Skisprung-Star Simon Ammann zieht es in die Politik

Nun zieht es den Tausendsassa auch noch in die Politik. Simon Ammann stellt sich an diesem Sonntag bei den Gemeinderatswahlen in Wildhaus-Alt St. Johann zur Wahl.

Obwohl der 39-Jährige als Skisprung-Held in seiner Heimat hohe Beliebtheitswerte hat, ist seine Kandidatur nicht unumstritten. Das Verhältnis zwischen den Toggenburg Bergbahnen, denen Ammann als Aufsichtsrat vorsteht, und den Bergbahnen in Wildhaus, wo nun am Sonntag gewählt wird, ist ein kühles. Kritiker befürchten, dass er mit seiner Kandidatur vor allem wirtschaftliche Interessen verfolge.