Skisprung-Coach Felder: "Hoppla, wir müssen radikal was ändern"

Die Technik-Umstellung in diesem Sommer war für Sie demnach alternativlos.

Diese Erkenntnis haben wir gleich im ersten Bewerb in Wisla bekommen. Es war einfach so: Wenn der Anlauf am Limit ist und Rückenwind herrscht, dann ist auf einmal gar nichts mehr gegangen. In Wisla waren zwei Leute von uns in den Top 30, da hast du gesehen: ,Hoppla, wir müssen radikal etwas verändern.’

Was kann, was darf man nach so einem radikalen Kurswechsel von den Athleten erwarten?

Es ist klar, dass das nicht von heute auf morgen geht, bis sich die neue Technik stabilisiert hat. Andere Nationen sind da einfach schon länger dran. Wir müssen einfach schauen, dass wir so schnell wie möglich den Anschluss wieder finden. Ich rede jetzt nicht vom Überholen. Da bin ich Realist. Andererseits.

... andererseits?

Ich traue es unseren Leuten schon zu, dass sie ab und zu aufs Stockerl kommen und auch Springen gewinnen. Dafür haben sie definitiv die Klasse, aber dann müssen sie auch das Richtige machen. Wenn Stefan Kraft so gierig unterwegs ist, wie im letzten Jahr, dann wird es nicht gelingen. Da war er mir zu oft mit der Brechstange unterwegs. Das Skispringen hat aber keiner von unseren Leuten verlernt.

Werden wir Gregor Schlierenzauer noch einmal ganz oben auf dem Treppchen sehen? Sein letzter Sieg ist immerhin schon vier Jahre her.

Einen Mann mit seinen Qualitäten muss man immer auf der Rechnung haben. Er braucht nur auf den richtigen Kniff draufkommen, bei ihm muss es nur einmal klick machen. Ein Sieger verlernt das Siegen nicht.

Aber er tut sich offensichtlich schwer.

Gregors Manko ist, dass es ihm meistens nicht schnell genug geht. Er erwartet sich immer sofort Ergebnisse und bleibt dann manchmal nicht konsequent bei einer Sache sondern stellt Dinge um. Es wird im Alter natürlich auch nicht leichter, weil du mehr nachdenkst und nicht mehr alles aus dem Bauch heraus machst.