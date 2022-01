Skispringer Ammann vor Tournee-Abschied nach Vierteljahrhundert

Ammann war bereits 1997 und damit im vergangenen Jahrtausend bei der Vierschanzentournee dabei gewesen, zum 24. Mal steht er diesmal in der Teilnehmerliste des nordischen Klassikers. Dass er die Gesamtwertung nie gewonnen hat und sie auch diesmal nicht gewinnen wird, ist vielleicht der einzige Makel in seiner beispiellosen Karriere. Gereicht hat es zu drei Tagessiegen - 2008 in Oberstdorf, 2010 in Garmisch-Partenkirchen und 2013 erneut in Oberstdorf.

In der Gesamtwertung schnappten ihm zwei Österreicher den großen Coup weg. 2008/09 musste er sich Wolfgang Loitzl um 32,6 Punkte geschlagen geben, 2010/11 fehlten Ammann als erneut Zweitem 30,4 Zähler auf Thomas Morgenstern. Zweimal wurde er Gesamt-Dritter. In der aktuellen Tournee qualifizierte sich Ammann in den ersten beiden Bewerben um Rang 30, wurde in Garmisch 34. und in Oberstdorf 13. Es war sein bisher einziges Abschneiden in den Top 20 in diesem Winter.