1. Weltcupsieg mit 22: Ein ÖSV-Springer fliegt allen um die Ohren

Daniel Tschofenig hat sich endlich seinen großen Kindheitstraum erfüllt. Der Kärntner Skispringer landete erstmals in einem Weltcupspringen ganz oben auf dem Podest. In Wisla feierte der 22-Jährige mit Sprüngen auf 132 und 135,5 Meter seinen ersten Weltcupsieg .

Sieben Mal stand der ehrgeizige Springer des SV Achomitz im Weltcup bereits auf dem Podium, in dieser Saison hatte er in Lillehammer mit den Rängen 2 und 3 aufgezeigt.

Der erste Weltcupsieg des Kärntners war nur eine Frage der Zeit . Daniel Tschofenig hat sich in den vergangenen Wintern immer näher an das oberste Treppchen herangepirscht.

Die Österreicher präsentierten sich auch in Wisla wieder geschlossen stark und brachten alle 7 Starter in die Punkteränge. Jan Hörl (124/129) landete hinter dem Schweizer Gregor Deschwanden und Pius Paschke (GER) an der 4. Stelle, den möglichen Podestplatz verhinderte eine verwackelte Landung.

Stefan Kraft (123/127 Meter) machte im Finale einen Sprung nach vorne und verbesserte sich von Rang 12 auf 7.. Michael Hayböck wurde vor Manuel Fettner Zwölfter. Maximilian Ortner wurde 15.