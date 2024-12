Nächster Podestplatz: ÖSV-Star Kraft im Abbruchspringen Zweiter

Im turbulenten zweiten Springen in Ruka (FIN) schaffte es aber mit Stefan Kraft erstmals "nur" ein Österreicher in die Top 3.

Österreichs Skispringer sind in diesem Winter ein Muster an Beständigkeit. Auch im vierten Saisonbewerb landete ein ÖSV-Adler auf dem Stockerl.

Der Bewerb in Ruka musste wegen Windböen im zweiten Durchgang abgebrochen werden. So kam das Ergebnis der ersten Sprünge in die Wertung.

Stefan Kraft musste mit einem Satz auf 145 Meter nur dem Deutschen Andreas Wellinger (146,5 m) den Vortritt lassen. Damit endeten drei der ersten vier Saisonspringen mit deutschen Erfolgen.