ÖSV-Skispringer in Hochform: Im Doppelpack auf dem Siegespodest

Österreichs Skispringer sind in diesem Weltcup-Winter Stammgäste auf dem Siegespodest. Auch im dritten Wettkampf landeten zwei ÖSV-Adler in den Top 3. In Ruka mussten sich Jan Hörl und Stefan Kraft nur dem Deutschen Pius Paschke geschlagen geben, der seinen zweiten Saisonsieg feierte.