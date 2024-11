Sensationeller Höhenflug: Ein ÖSV-Ersatzmann sprang auf das Podest

In Lillehammer katapultierte sich der Kärntner in andere Sphären. Bereits im ersten Durchgang hatte Ortner mit Rang 5 sein Talent unter Beweis gestellt, im Finale verbesserte er sich dann hinter Daniel Tschofenig auf Platz 3. „Ich weiß nicht, was da gerade los ist“, sagte der Sensationsmann, der sogar Weltcup-Gesamtsieger Stefan Kraft (4.) und Landsmann Jan Hörl (5.) überflügelte. Alle sieben ÖSV-Springer in den Top 21.