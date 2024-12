Qualifikation in Garmisch: Leader Kraft schwächelt bei ÖSV-Dreifachsieg

Stefan Kraft und die Schanze in Garmisch-Partenkirchen - das ist eine leidige Geschichte. Auf keinem Bakken tut sich der Skiflug-Weltrekordhalter so schwer wie in Garmisch, wo er seit Jahren nicht und nicht ins Fliegen kommen will.

6, 18, 28, 13, 49, 31, 30 - Krafts Ergebnisse beim Neujahrsspringen sprechen Bände. Auch in der Qualifikation am Dienstag lief es für den 31-Jährigen nicht nach Wunsch.