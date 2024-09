Doppelte Freude: Olympiasieger Huber und Fettner siegen punktegleich

Weil im Kontinentalcup ein zusätzlicher Startplatz ausgesprungen wird, sind die beiden österreichischen Stars auf der Nebenbühne im Einsatz. "Wir brauchen diesen sechsten Startplatz", sagt ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl.

Aigner in Pole Position

Stand jetzt hätte Österreich einen sechsten Startplatz, weil in der Gesamtwertung des Kontinentalcups ein heimischer Springer in Führung liegt. Clemens Aigner hat die ersten beiden Springen gewonnen und landete am Samstag in Trondheim an sechster Stelle.

ÖSV-Chefcoach Widhölzl hat bereits erklärt, dass der sechste Weltcup-Startplatz jenem Springer zusteht, der am Ende im Kontinentalcup am besten klassiert ist.