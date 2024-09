Warum ein Olympiasieger beim ÖSV im Weltcup kein Leiberl mehr hat

In Österreich weht Daniel Huber und Manuel Fettner hingegen aktuell ein rauer Wind entgegen. Denn in der Weltcup-Mannschaft ist für die zwei Team-Olympiasieger von Peking 2022 kein Platz. „Wir haben leider nur mehr fünf Startplätze im Weltcup. Mir sind die Hände gebunden. Ich muss ständig Leute daheim lassen, die schon gewonnen haben und ganz vorne reinspringen können“, sagt ein zerknirschter ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl .

Der Tiroler Erfolgscoach, der seit geraumer Zeit mit seinem Team im Skispringen die Lufthoheit hat und zwei Mal in Folge den Nationencup holte, hat sich schon früh auf sein Quintett verständigt, das am 22. November in Lillehammer in die neue Weltcupsaison abhebt: Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft, Jan Hörl (4. im Weltcup), Michael Hayböck (6.), Daniel Tschofenig (11.) sowie der 18-jährige Stephan Embacher, der sich als Juniorenweltmeister einen Startplatz sicherte.

Manuel Fettner und Daniel Huber, die in jeder anderen Nation gesetzt wären, schauen durch die Finger und müssen am Boden bleiben. Das ist schon bei Routinier Fettner, der im Weltcup Zwölfter wurde, hart. Besonders bitter ist das aber für Daniel Huber, der zum Abschluss der letzten Saison zwei Wettkämpfe gewann und die kleine Kristallkugel für den Skiflugweltcup holte.