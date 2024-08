Hochform im Hochsommer: Skisprung-Star Kraft greift nach der fehlenden Trophäe

Einen Pokal sucht man allerdings vergebens in dieser umfassenden Sammlung des besten Springers der Gegenwart: Die Trophäe für den Sieg im Sommer-Grand-Prix .

Das ist jetzt auch kein Titel, der unter Adlern heiß begehrt ist, aber wenn er einem schon einmal so zugeflogen kommt, dann lässt sich ein ehrgeiziger und erfolgshungriger Athlet wie Stefan Kraft nicht zwei Mal bitten.

Nach den ersten beiden Bewerben in Courchevel liegt der 31-Jährige mit dem Punktemaximum voran. Die Frühform kommt durchaus überraschend, denn Stefan Kraft war bisher als Sommermuffel bekannt.

In seiner langen Karriere gewann er erst vier Sommer-Grand-Prix-Springen, nie war er in der Gesamtwertung in den Top 3.