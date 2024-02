Der Flugsaurier: Noriaki Kasai kann es auch mit 51 nicht lassen

Stellen Sie sich vor, Zinédine Zidane zaubert noch einmal in der Champions League. Oder Hermann Maier bezwingt noch einmal rennmäßig die Streif in Kitzbühel. Unvorstellbar. Was diese beiden Superstars des Sports mit der japanischen Skisprung-Legende Noriaki Kasai gemeinsam haben? Das Geburtsjahr 1972.