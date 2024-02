Sieg mit 51 Jahren: Skisprung-Opa Noriaki Kasai kann's nicht lassen

Als Noriaki Kasai 1988 sein Weltcup-Debüt gab, war Deutschland noch geteilt. Der US-Präsident hieß Ronald Reagan und in Österreich war der FC Tirol unter Ernst Happel auf dem Weg zum Meistertitel in der Fußball-Bundesliga.

Dieser Tage sicherte sich Kasai, der in seinem Leben an acht (!) Olympischen Winterspielen teilnahm, den prestigeträchtigen Sieg bei der 35. Auflage des TVh-Cups in Sapporo.

Überhaupt präsentiert sich der 51-Jährige nach einigen Flauten in diesem Winter wieder stärker. Im Kontinentalcup hatte Kasai zuletzt bereits mit den Rängen 9 und 11 aufhorchen lassen. In dieser Verfassung winkt ihm ein Startplatz bei den Weltcup-Bewerben in zwei Wochen auf der Hausschanze in Sapporo.