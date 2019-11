Skispringen in Wisla: Kein Österreicher in den Top Ten

Keiner aus dem siegreichen Team schaffte es bei diesem zugegebenermaßen turbulenten Springen unter die Top Ten. Am besten schlug sich noch Jan Hörl: Der Jüngste im österreichischen Aufgebot kam auf Rang zwölf und erreichte damit seine beste Weltcupplatzierung.

Zur Ehrenrettung der Österreicher muss erwähnt werden: Der Wind spielte in Wisla verrückt und ließ etliche Favoriten verblasen. So schaffte es zum Beispiel der dreifache Weltmeister Markus Eisenbichler nicht einmal in den Finaldurchgang.