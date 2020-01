Die Vierschanzentournee erlebt ihr großes Finale

Es kommt nicht von ungefähr, dass so viele Skispringer den Bergisel fürchten. Kein anderer Bakken der Vierschanzentournee ist so den Launen der Natur ausgesetzt wie die ehrwürdige Anlage hoch über den Dächern von Innsbruck.

Auch am Samstag wurde am Bergisel das Gesamtklassement wieder einmal gehörig durcheinandergewirbelt. Während sich viele Stars über Wind und Regen ärgerten, dürfen sich die Skisprungfans nun auf ein packendes Tourneefinale in Bischofshofen freuen. Nach den One-Man-Shows der letzten beiden Jahre in Person von Kamil Stoch und Ryoyu Kobayashi ist nun für vier Athleten der Gesamtsieg noch in Sprungdistanz.

Was spricht für wen? Wer wird am Dreikönigstag den begehrten goldenen Adler überreicht bekommen?

Der KURIER nimmt die Kandidaten auf den Tournee-Triumph vor dem Finale noch einmal unter die Lupe.