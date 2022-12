Skicross-Asse Graf und Gigler: Die Quereinsteiger auf der Überholspur

Neben Matthias Graf konnte sich auch Johannes Rohrweck bereits in die Siegerlisten eintragen. Der Oberösterreicher galt auch in Innichen als Mitfavorit, ein heftiger Sturz stoppte aber die Ambitionen des Routiniers. Rohrweck erlitt eine schwere Gehirnerschütterung und muss zumindest bis Freitag zur Beobachtung in der Universitätsklinik Innsbruck bleiben.

Auch die ÖSV-Skicrosserinnen befinden sich in diesem Winter auf der Überholspur. Der neue Sportchef Markus Gutenbrunner, der seit einigen Monaten im Amt ist, hat Schwung in das gesamte Team gebracht. Die Ergebnisse sprechen für sich. In Innichen landeten am Donnerstag gleich zwei Österreicherinnen auf dem Siegespodest: Die erfahrene Andrea Limbacher, 2015 Weltmeisterin in dieser Disziplin, musste nur der schwedischen Dominatorin Sandra Naeslund geschlagen geben und fuhr erstmals seit Februar 2019 wieder unter die ersten drei.