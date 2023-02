Ski-WM: ÖSV-Ass Schwarz mit Bestzeit im Abfahrtstraining

Das Abschlusstraining für die WM-Abfahrt der Männer in Courchevel hat mit einer Bestzeit geendet, die der Konkurrenz Rätsel aufgibt. Marco Schwarz fuhr am Samstag mit Startnummer 31 allen um die Ohren und setzte sich mit 0,66 Sekunden Vorsprung auf den Kanadier Brodie Seger an die Spitze. Viele der Topstars in der Abfahrt wie Aleksander Aamodt Kilde, Vincent Kriechmayr oder Marco Odermatt bremsten bei gewissen Passagen bewusst ab.