WM-Kolumne: Was bitte ist eine "Ficklampa"?

Aber das Schwedische irritiert jetzt nicht nur beim Lesen und Zuhören, man sollte selbst auch tunlichst darauf achten, was man von sich gibt. Wer seiner Angebeteten zärtlich „Jag vill kissa dig“ ins Ohr haucht, der wird nicht mehr gar so lang „gift“ sein. Tatsächlich geht dieser Kuss nach hinten los. Diese so liebevoll anmutenden Worte bedeuten nämlich nichts anderes, dass man sein Gegenüber anpinkeln will.

In den meisten Fällen freilich ist Schwedisch aber einfach nur herzig und eine Sprache, die man einfach gern haben muss. Oder ist „Glasögon“ nicht eine großartige Bezeichnung für eine Brille? Und es passt dazu, dass in Schweden auch die Comic-Helden auf andere Namen hören. Batman kennt hier kein Kind, in Schweden rettet der Typ schlicht als „Läderlappen“ die Welt.