WM-Abfahrt: Kriechmayr holt hinter Norweger-Duo Bronze

Bei schwierigen Bedingungen waren es am Ende zwei Norweger, die bei der WM-Abfahrt im schwedischen Åre das beste Ende für sich hatten. Nachdem das Rennen aufgrund Schneefalls, starken Windes und Nebel um eine Stunde verspätet gestartet wurde, gelang Kjetil Jansrud mit der Startnummer sechs in 1:19,98 Minuten die Bestzeit. Nur zwei Hundertstel dahinter platzierte sich sein Landsmann Aksel Lund Svindal, der das letzte Rennen seiner Karriere absolvierte. Über Silber freute sich der 36-Jährige fast so sehr wie über Gold.