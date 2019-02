"Einfach nur perfekt": Svindal versilbert seinen Abschied

Aufgrund seiner vielen Verletzungen hatte Svindal in den vergangenen Jahren viele Schnee-Auszeiten und die Möglichkeiten, für sein Leben danach vorzusorgen (Investment in Tech-Start-up, Immobilien, Mode). In der näheren Zukunft wird er nicht in den Skisport zurückkehren. Erst wenn er diesen wirklich vermisse, denn das Wiederkommen geschehe dann aus den richtigen Motiven heraus. Vorher will er aber noch an Plätze mit vielen Palmen reisen, weil er dort Leute treffe, die nicht wissen, dass er Skifahrer sei, und so Gespräche auf anderen Ebenen führen könne.