"Tagebuch": Alles anders in der heilen Skiwelt

- Freizeit: Keine. Statt wie einst nachmittags im Kaffeehaus hocken die Athleten am Ergometer oder vor Videoanalyse-Geräten.

- Sicherheit: Konträr zu Franz Klammers Zeiten, als Holzzäune und gefrorene Strohballen Gestürzte stoppten, säumen Netze in Dreierreihen von Start bis Ziel den Streckenrand. Verursacht durch Überbelastung auf eisigen Pisten schnellt die Ausfallquote dennoch in die Höhe.

- Werbung: PR, wie sie noch kurz vor der Präsidenten-Ära von Peter Schröcksnadel den Rennläufern aus Heuchelei untersagt war, ufert inzwischen quer durch die Nationen aus. Mit bis zu acht Pickerln und Bandln werden die rasenden Litfaßsäulen vor Fernseh-Interviews verziert.

- Kommunikation: Mehr über Social Media als Face to Face. Es sei denn, Termine mit Sponsoren oder TV-Rechteinhabern zwingen zur Geselligkeit.

Dass Marcel Hirscher auf Tauchstation geht und nur am 13. Februar in Åre von 17 bis 18 Uhr den Medien Audienz gewährt, hat freilich nichts mit Überheblichkeit zu tun. Hirscher kann sich der Anfragen aus In- und Ausland kaum noch erwehren. So groß ist das Griss um den Besten einer Randsportart.wolfgang.winheim