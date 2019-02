Marcel Hirscher spielt den Mister Mysteriös

Marcel Hirscher weiß schon jetzt, was demnächst wieder auf ihn zukommen wird. Dann, wenn dieser Weltcupwinter Schnee von gestern und er selbst voraussichtlich stolzer Besitzer einer weiteren Kristallkugel im Großformat sein wird. In diesen Momenten machen sich beim Superstar des Skisports dann gerne die Nachwirkungen eines Winters so richtig bemerkbar. „Ich bin nach jeder Saison so im Eimer“, gesteht der 29-jährige Salzburger, „nach der Saison kommt immer die Leere. Das ist eine logische Konsequenz der Fülle davor.“

Beim Österreichischen Skiverband fürchten sie sich seit einiger Zeit immer mehr vor dem Kehraus des Winters. Dabei umtreibt die Verantwortlichen die Sorge, dass die obligate Frühjahrsmüdigkeit des Seriensiegers möglicherweise über den Sommer nicht mehr verfliegen könnte. Nach dem letzten Winter, in dem Hirscher mit Olympiagold die letzte Trophäe gewinnen konnte, die ihm in seiner Sammlung noch gefehlt hatte, waren einige Funktionäre und Trainer sogar felsenfest davon überzeugt, dass der Salzburger die Karriere beenden würde.