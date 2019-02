Hirscher spricht von seiner letzten WM: "Ich bin echt fertig"

Wie würden Sie den Sieg einordnen?

Darauf kann ich leider nie eine gescheite Antwort geben, weil man das nicht vergleichen kann. Aber definitiv kann man es nicht mit 2013 vergleichen, was das Drumherum betrifft. Das Schöne ist, 2013 habe ich noch müssen, jetzt habe ich dürfen. Natürlich ist die Genugtuung riesengroß. Ich bin froh, dass ich den Erwartungen gerecht werden konnte. Und wahrscheinlich sind das meine letzten Weltmeisterschaften. Von dem her wäre das ein sehr schöner und runder Abschluss. Es sind noch zehn Rennen, dann werden wir sehen. Ich werde eine Pause machen, dann werden die Dinge klarer sein als jetzt.

Wie meinen Sie das mit "müssen" und "dürfen"?

2013 habe ich geglaubt, ich packe das überhaupt nicht. Jetzt ist es so, dass ich auch am Start stehe und mir denke, was soll's? Ich gebe jetzt alles und probiere es. Wenn es nicht klappt, dann geht die Welt echt nicht unter. Das habe ich gelernt. Das ist ein Riesenunterschied. Damals wäre die Welt für mich untergegangen. Heute wäre es nicht lustig, aber global gesehen so wie in China das mit dem Sack Reis.

Was bedeutet es Ihnen, mit sieben Gold- und vier Silbermedaillen nun den WM-Rekord zu halten?

Da habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, aber das ist natürlich toll. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich meine Leistung abrufen konnte.