Im stillen Örtchen: Åre ist nicht im Ski-WM-Fieber

„Ich hätte mir gedacht, dass mehr los sein wird“, sagt die Kellnerin im Espresso House im Zentrum von Åre. Sie hat Zeit zum Plaudern, die elegante Kaffee-Bar ist am Vormittag genauso schlecht besucht wie die feinen Restaurants am Abend – und wie das Zielstadion. Als am Donnerstag das erste Herren-Abfahrtstraining gefahren wurde, hatten die Fanklubs der ÖSV-Läufer die riesige Tribüne praktisch für sich.

Für einige mag es möglicherweise irritierend wirken, dass den Menschen in Åre die Brettl’n nicht die Welt bedeuten. Für jemanden, der gerade das Remmidemmi in Kitzbühel und in Schladming erlebt hat, ist dieser entschleunigte WM-Ort aber eine wohltuende Abwechslung. Auch wenn bereits die ersten Stimmen laut wurden – natürlich aus Österreich – dass es eine Frechheit gewesen sei, eine Ski-Weltmeisterschaft an die 1400-Einwohner-Gemeinde im hohen Norden zu vergeben.

Aber warum eigentlich?