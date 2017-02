Silber und Bronze für Österreich bei der Ski-WM

Stephanie Venier und Max Franz haben am Sonntag für Österreichs Medaillen Nummer vier und fünf bei der Ski-WM in St. Moritz gesorgt. Zuerst errang die Tirolerin Venier in der Damen-Abfahrt Silber. Die 23-Jährige, die er erst nach dem Verzicht ihrer Teamkollegin Anna Veith am Samstag in das ÖSV-Abfahrtsaufgebot gerutscht war, musste sich nur Top-Favoritin Ilka Stuhec aus Slowenien geschlagen geben, Bronze ging an die US-Amerikanerin Lindsey Vonn.

Knapp zwei Stunden später raste auch ihr Teamkollege Franz auf der verkürzten Abfahrtsstrecke aufs Stockerl. Der Kärntner sicherte sich Bronze hinter dem Schweizer Sieger Beat Feuz und dem Super-G-Weltmeister Erik Guay aus Kanada. Wegen schlechter Sichtverhältnisse im oberen Teil war der Start nach unten zum Kombi-Start verlegt worden.

Der Nebel war bereits am Samstag Spielverderber gewesen, die so genannte Malojaschlange hatte für die Verschiebung der Herrenabfahrt auf den heutigen Sonntag gesorgt.

Mitfavorit Kriechmayr & Co.

Österreichs Damen boten insgesamt eine starke mannschaftliche Leistung, zwei Athletinnen schafften es in die Top Ten. Christine Scheyer kam auf Platz sechs, Ramona Siebenhofer war Neunte.

Die männlichen Kollegen hatten, abgesehen von Franz, mit dem Kampf um die Medaillen nichts zu tun: Matthias Mayer, Hannes Reichelt und der als Geheimfavorit gestartete Vincent Kriechmayr verpassten die Top Ten.